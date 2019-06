Netflix anuncia ‘Game of Thrones’ estilo samurai

La plataforma de “streaming” estadounidense Netflix anunció que lanzará un programa llamado “Age of Samurai”, el cual tendrá un estilo parecido al de la famosa serie “Game of Thrones”.



“Age of Samurai” sería un docu-drama ambientado en el Japón feudal, en el cual se vivían conflictos entre reinos liderados por caudillos hambrientos de poder. Se espera que llegue a Netflix a finales del presente año.

El programa será coproducido por Smithsonian Canada, por lo que se espera que será educativo e históricamente preciso.

Uno de los personajes principales será Date Masamune, un militar apodado "el Dragón Tuerto" porque supuestamente sacó su propio ojo para combatir una infección de viruela.

A los 17 años estaba a cargo del clan de su familia, y es una figura icónica de la historia japonesa, inspirando numerosas representaciones ficticias, incluida una serie de televisión protagonizada por Ken Watanabe.

Mientras que las audiencias occidentales están familiarizadas con el concepto de samurai, la mayoría tiene un conocimiento mínimo de las verdaderas figuras históricas, por lo que se buscará corregir algunos conceptos erróneos.

Con información de The Daily Dot