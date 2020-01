Netflix adquiere derechos de películas de Hayao Miyazaki e Isao Takahata y los subirá a su plataforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo el catálogo de películas de Studio Ghibli estará disponible en Netflix a partir de febrero, anunció la plataforma en redes sociales.

La gran compañía de streaming adquirió los derechos de los largometrajes realizados por Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Las películas llegarán paulatinamente, es decir se irán subiendo poco a poco.

Leíste bien: ¡las películas de Estudio Ghibli llegan a Netflix! El viaje arranca el 1 de febrero. ¿Cuál vas a ver primero? pic.twitter.com/OfixQRG87C — CheNetflix (@CheNetflix) January 20, 2020

Primero publicarán El castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Kiki's Delivery Service (Kiki: entregas a domicilio), Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves y Tales From Earthsea, que serán publicadas el 1 de febrero.

Mientras que el uno de marzo se subirá Nausicaä del valle del viento, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, The Cat Returns, Arrietty y el mundo de los diminutos y El cuento de la princesa Kaguya.

Por último, el 1 de abril llegarán Pom Poko, Whisper of the Heart (Susurros del corazón), El castillo vagabundo, Ponyo y el secreto de la Sirenita (Ponyo en el acantilado)From Up on Poppy Hill, El viento se levanta y When Marnie Was There.

Este es un sueño hecho realidad para Netflix y millones de nuestros miembros", dijo Aram Yacoubian, director de animación original de Netflix.

"Las películas animadas de Studio Ghibli son legendarias y han cautivado a los fanáticos de todo el mundo durante más de 35 años. Estamos entusiasmados de que estén disponibles en más idiomas en América Latina, Europa, África y Asia, para que más personas puedan disfrutar de este fantástico y maravilloso mundo de la animación".