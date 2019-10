Neil Patrick Harris se une al elenco de Matrix

ESTADOS UNIDOS.- Neil Patrick Harris se une al elenco de la próxima entrega de la franquicia de "Matrix". De este modo se une a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, quienes retomarán sus papeles en la película, así como a Yahya Abdul-Mateen II, quien fue elegida como uno de los protagonistas la semana pasada.

Los detalles de la trama son actualmente desconocidos. Si bien se rumoreaba que un joven Morfeo podría aparecer en la película, cabe señalar que las fuentes no confirman aún el papel específico de Harris.

Warner Bros. anunció en agosto que habría una cuarta película de "Matrix", con Reeves y Moss regresando y Lana Wachowski a bordo para escribir y dirigir. Warner Bros. Pictures y Village Roadshow Pictures producirán y distribuirán globalmente la película.

Aleksandar Hemon y David Mitchell co-escribieron el guión con Wachowski, quien también producirá con Grant Hill. Se espera que la película comience a filmarse a principios de 2020.

Las tres películas anteriores - "The Matrix", "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" - han generado más de $ 1.6 mil millones en la taquilla mundial. Las tres fueron escritos y dirigidos por Lana y su hermana, Lilly, y protagonizados por Reeves y Moss.