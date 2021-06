Nathalie Emmanuel, actriz de Juegos de Tronos, revela cómo las escenas de desnudos afectaron su carrera

LOS ÁNGELES, California. – Conocida por su interpretación de Missandei en la serie “Juego de Tronos”, la actriz británica Nathalie Emmanuel, se sinceró en una entrevista sobre el efecto que ha tenido en su carrera profesional el hecho de que protagonizara varios desnudos en la serie de HBO.



Según Nathalie Emmanuel, las escenas íntimas que su personaje protagonizó con su interés romántico en la serie Gusano Gris (Jacob Anderson), han sido percibidas por los equipos de producción de otros proyectos como algo que la actriz estaría dispuesta a hacer otra vez, expresó Emmanuel.



Cuando hice Juego de Tronos, acordé determinadas escenas de sexo y desnudos para la serie, pero la percepción desde otros proyectos, cuando incluía desnudos y sexo es que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa porque lo hice en esa serie. Lo que la gente no se da cuenta es que yo acordé términos determinados en ese proyecto en particular y eso no tiene por qué ampliarse a todos”, señaló Nathalie.