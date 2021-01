Nath Campos pide a conductores de "HOY" tratar mejor temas sobre violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tema que ha causado mucha controversia, abriendo la discusión en redes sociales, fue el relacionado con la denuncia por abuso sexual que interpuso la youtuber Nath Campos en contra de Ricardo González, mejor conocido por internautas como "Rix".

Este delicado tema ha sido abordado en diversos programas de variedad matutinos, entre ellos el programa de Televisa "HOY", donde los conductores a decir de la youtuber no tuvieron el respeto debido a la situación.

Sin embargo, en la emisión de la televisora de San Ángel abordó de manera errónea la denuncia legal y en redes que hizo la hija del arreglista Kiko Campos. Las conductoras Martha Figueroa y Andrea Legarreta cuestionaron su consumo de alcohol, antes que cuestionar las acciones del presunto violador.

“Jamás imaginé la cantidad de personas a las que les estaba hablando con mi historia, me siento muy conmovida. Me siento muy orgullosa por la conversación que se está abriendo”, compartió la youtuber en su cuenta de Instagram al respecto de la situación que vivió.

Así fue la respuesta a los conductores de "HOY"

Campos dijo estar bien y reveló que los últimos días han sido “abrumadores”; pero también decidió poner un alto con respecto a los comentarios negativos que vienen con la denuncia; principalmente con los personajes que tienen “gran voz e influencia”

“Cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no solo me están hablando a mi, le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar o han vivido violencia de algún tipo. No solo le estás hablando a personas que han vivido acosos sexuales, acosos laborales, las personas que fueron víctimas de abuso en su familia, las personas que sufren de agresiones en el matrimonio”, sentenció la youtuber.

Nath Campos pidió a los líderes de opinión y especialmente a los conductores de “HOY” informarse mejor con respecto a la manera en la que abordan los temas que tienen que ver con violencia de género; pues esto repercute directamente en la forma en la que otros ven el problema general.

“Es un tema sumamente delicado y debería tratarse mejor, eso no lo hace confuso, lo hace complejo. Puedes estar haciendo muchísimo daño con esos comentarios. Cuando tienes una plataforma gigantesca la gente te escucha y puedes estar silenciando a un montón de personas”, expresó.

Martha Figueroa y Andrea Legarreta molestan a su público

Los comentarios de las conductoras Martha Figueroa y Andrea Legarreta con respecto al caso de Nath Campos, han desatado en redes sociales una serie de comentarios en su contra.

Este fin de semana la youtuber denunció a través de sus redes que fue víctima de abuso sexual de parte del también youtuber Rix hace años al término de una fiesta.

"Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía", contó Nath.

Al respecto, dentro del programa "Hoy", compartieron su opinión; en el caso de Figueroa explicó que conoce a Nath pues trabajó con su mamá en "Siempre en domingo" pero cuestionó que hubiera alcohol de por medio.

"Siento raro que haya inventado; ahora, yo creo también donde está el tema, porque él tiene una versión y ella otra… el tema sería ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse que no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no?'", señaló la conductora.

Dentro de la información que presentaron en el programa mencionaron el caso de Marina Yerd, una amiga de Rix que también lo señaló por intentar abusar de ella; en su caso contó que despertó y vio que él la estaba tocando.

"También la segunda chava (Marina) que dice 'es que en la mañana desperté y lo vi ahí' ¿y por qué despertaste ahí en la mañana? pues porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde, ni quién estaba, ni qué", comentó Figueroa.

Al respecto, Legarreta cuestionó que Nath continuara en contacto Ricardo González (Rix) si había sufrido un abuso.

"Lo que saca un poquito más de onda es el que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas, ve lo que pasó por ejemplo con Karla Souza y así, con diferentes personas que denuncian y siguen teniendo una relación cercana a las que denuncian entonces esto confunde un poco", señaló.

"Ahora, yo no digo que no puede ser, yo no estuve ahí, no sé nada, ni sí, ni no, lo que digo es que eso confunde un poco".

Sobre eso Figueroa dijo que no creía que Nath estuviera inventando los hechos pero "el tema es: no pierdas la consciencia para no llegar a ese asunto".

Dentro de los comentarios que ha recibido el video que se colgó en la cuenta de YouTube del programa los usuarios piden que las conductoras busquen más información y no "hablen por hablar"; por ejemplo recalcan que Nath siguió en contacto con el youtuber por cuestiones de trabajo.