Nath Campos da primera entrevista después de confesar ser víctima de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de Nath Campos ha tomado fuerza en medios, pero también en redes sociales. Al respecto de esta situación, la youtuber dio su primera entrevista tras exponer su denuncia a través de un video de Youtube; la joven reiteró la importancia de exponer este tema.

En entrevista con la periodista Paola Rojas para Noticieros Televisa, la creadora de contenido comentó que gran parte de lo que se dijo sobre su caso tuvo mucho que ver con un doble discurso. La hija de Kiko Campos habló sobre el tiempo que cada persona debe tomarse para denunciar.

La youtuber lanzó el pasado fin de semana un video en el que denunció que tras tener una amistad con el creador de contenido Ricardo González “Rix”, este abusó de su confianza y se aprovechó de ella después de una noche de fiesta; la joven levantó una denuncia de hecho ante las autoridades.

“Lo he analizado mucho en los últimos años, de ponerme en esa posición de riesgo. ¿Eso justifica esto? Tomar es algo que no hace culpable a alguien, es parte del discurso de género”, recalcó Nath Campos durante la entrevista con la periodista.

Reiteró postura sobre comentaristas de "HOY"

En su momento causó revuelo en redes el hecho de que Martha Figueroa, Arath de la Torre y Andrea Legarreta revictimizaran y culparan a Nath Campos al respecto de la situación que vivió. Los conductores tuvieron que ofrecer una disculpa pública tras emitir estos comentarios.

“Yo creo que no me lo tomé tan personal pero sí me pareció un discurso irresponsable porque siento que no poner eso en el punto en el que no es solo mi caso, en general hablamos de violencia y abusos que sufren un montón de personas. No te estás fijando a cuántos están silenciando”, aclaró la joven.