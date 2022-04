Natanael Cano ofrece disculpas a la Banda MS

Ciudad de México.- Luego de la polémica que se armo entre el artista Natanael Cano y la Banda MS, el creador de los corridos tumbados decide ofrecer disculpas a la banda sinaloense por su actitud impulsiva y afirma nunca ha sido abucheado en ninguna gira.

El ínterprete de "porte exuberante" había tirado el microfóno al ver en pantallas del concierto por el "Día de la banda" en las Vegas a Sergio Lizárraga y asegura esta confusión lo entristeció.

La banda MS se manifesto al respecto asegurando que no tenía nada que opinar sobre la actuación de Cano.

El concierto de Natanael Cano en CDMX

Aunque en distintas ocasiones Natanael afirma se alejará de escándalos, estuvo a punto de suspender una de sus presentaciones.

“Yo me fui, estaba cantando una canción y a mitad del concierto y en eso me voy, y mis músicos me siguen, se salen todos y dejo el escenario vacío como 7 minutos porque me dio estrés, nunca me había pasado. Empecé el concierto en Ciudad de México con todo, cantando y hubo un momento donde me empecé a sentir medio raro, yo creo que fue el gallito, yo creo que era la yerba que me puso medio paniqueado, y me salí”