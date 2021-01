Natanael Cano asegura que los reguetoneros “no compiten” con su música

CIUDAD DE MÉXICO.- Natanael Cano sigue brindando polémicas declaraciones después de su altercado con Pepe Aguilar, y ahora expresó que los cantantes de música urbana no son competencia para los artistas de su género musical.

Durante la entrevista que brindó al programa Suelta la Sopa, el joven intérprete de los llamados “Corridos Tumbados” fue cuestionado por aparecer entre los primeros lugares al lado de los cantantes de reguetón, por lo que sin dudarlo contestó:

“Los reguetoneros no son competencia para nosotros, es otro género, pero a mí me gusta también meterme en ese mundo, el trap, el reguetón porque estoy morro y me encanta hacer lo que hago lo que sea, hago lo que me da la gana como Bad Bunny”.

Así mismo, Natanael aseguró que una de sus cualidades lo ha ayudado a mantenerse con los pies en la tierra y no haberse subido al ladrillo tras el éxito que ha logrado con su incursión en el medio artístico.

“Yo creo que porque soy inteligente… más inteligente de lo que parezco, te lo juro”, afirmó.

Cabe mencionar que Natanael Cano es un cantautor de 19 años que comenzó su carrera en Hermosillo, Sonora, el cual logró gran reconocimiento internacional con el lanzamiento de su disco “Corridos tumbados”, mientras que su anterior disco, “Mi nuevo yo”, se colocó en el primer lugar en ventas en México.