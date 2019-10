Natalie Portman defiende a Marvel de las críticas de Scorsese y Coppola

ESTADOS UNIDOS.- Martin Scorsese y Francis Ford Coppola han realizado varias críticas respecto a las películas de Superhéroes, en especial al MCU.

Varios actores han dado su punto de vista respecto a las opiniones de estos grandes de Hollywood, por lo que Natalie Portman no quiso quedarse atrás.

La actriz de Thor: The Dark World, defendió la serie de películas interconectadas como 'solo una forma de hacer arte', según información de The Hollywood Reporter.

"Creo que hay espacio para todo tipo de cine", dijo durante un evento, y agregó: "No hay una sola manera de hacer arte".

Sus comentarios llegaron en respuesta a comentarios combativos del cineasta Francis Ford Coppola, de 80 años, mejor conocido por dirigir la trilogía del Padrino y la épica Guerra de Vietnam Apocalypse Now (1979).

"Cuando Martin Scorsese dice que las imágenes de Marvel no son cine, tiene razón, porque esperamos aprender algo del cine, esperamos obtener algo, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración", dijo según Yahoo.

"No sé si alguien obtiene algo al ver el mismo movimiento una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que es despreciable, lo cual yo solo digo que es”.

El autor hizo sus comentarios mientras recibía el prestigioso Prix Lumiere en Lyon, Francia.

Martin Scorsese, dijo anteriormente que las películas de Marvel tenían más en común con los juegos de parques temáticos que el cine a principios de este mes.

Cabe recordar que Natalie anteriormente fue parte del Universo Marvel Cinematic después de interpretar a Jane Foster en Thor (2011) y su secuela The Dark World (2013).