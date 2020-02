Natalie Portman debutará como escritora con un libro infantil

LOS ÁNGELES.- La actriz Natalie Portman debutará como escritora con el libro infantil "Natalie Portman's Fables", que reinterpretará en clave moderna algunas fábulas clásicas.

"Estoy muy emocionada de anunciar que mi nuevo libro de fábulas reimaginadas estará en las tiendas el 20 de octubre", escribió la artista en su perfil oficial de Instagram, donde tiene 6,3 millones de seguidores.

Portman acompañó este mensaje con una imagen de la portada de un libro que actualizará la historia de tres fábulas clásicas enfatizando aspectos como la inclusividad y el humor y junto a ilustraciones de Janna Mattia.

En un comunicado divulgado la semana pasada por la editorial Macmillan Publishers, la actriz y ahora escritora aseguró que leer es "una de las primeras maneras de empezar a practicar la empatía".

"Sentimos por los personajes lo mismo que sentimos por nosotros mismos o por nuestros propios amigos. Estos cuentos clásicos tienen grandes mensajes (el trabajo duro tiene sus frutos, la perseverancia y el valor se imponen a la soberbia y las prisas, la abundancia puede ser peligrosa), pero espero que se sientan como grandes historias que queramos leer una y otra vez", dijo.

"La liebre y la tortuga", "Los tres cerditos" y "El ratón de campo y el ratón de ciudad" son las tres narraciones escogidas por Portman, que en su libro incluye como novedad, por ejemplo, mensajes ecologistas y a favor de proteger el medioambiente.

Ganadora de la estatuilla a la mejor actriz por "Black Swan" (2010), Portman fue una de las protagonistas de los últimos Óscar pero no por estar nominada sino por su vestido, que incluía bordados los nombres de realizadoras como Greta Gerwig ("Little Women") y Lulu Wang ("The Farewell") como protesta por la ausencia, una vez más, de mujeres nominadas en el premio a la mejor dirección.

De cara al futuro, Portman tiene previsto volver a la saga de "Thor" de Marvel en la cuarta película, titulada "Thor: Love and Thunder" y que se estrenará en 2021.