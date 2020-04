Natalia Valenzuela dará a luz sin miedo a la crisis sanitaria

En un mes y medio aproximadamente la conductora Natalia Valenzuela dará a luz a su primer hijo.

Esta última etapa la ha pasado en confinamiento en casa por el coronavirus Covid-19 pues desde hace poco más de un mes dejó de grabar la sección Platinum de TV Azteca como medida de prevención.

Valenzuela ve muy pertinente todo este tiempo en su hogar para tener un tiempo en familia junto a su esposo Camilo, cuidarse y reinventarse. Más que ver la problemática global con miedo lo hace desde el amor.

"Mucha gente me ha escrito 'qué padre que estés embarazada, pero lástima el tiempo en el que llega tu bebé', y no, no es una lástima, al contrario, qué bueno que Gael va a llegar a un mundo mejor del que la naturaleza se está dando un respiro y nosotros como seres humanos también", dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Es un respiro que necesitábamos después de dar tantos pasos agigantados ni siquiera viviendo en el presente, siendo cero consientes".

Valenzuela está tomando todas las medidas necesarias para cuidarse, comparte que únicamente ha salido de casa a sus chequeos médicos y está feliz con los cambios que presenta su cuerpo.

"(Camilo y yo) hemos sido muy conscientes de la situación, pero tampoco al extremo de tomarlo desde el pánico porque lo único que hace eso es generar emociones que no vienen al caso", señala.

"Estamos cuidándonos y teniendo la serenidad de que todo está bien, que también depende de nosotros mismos que el virus no se propague. En lugar de juzgar de forma negativa el porqué otros no se cuidan, sólo decimos 'bueno, nosotros sí lo estamos haciendo".

La conductora invita al público a mantenerse informado pero buscando fuentes confiables para evitar propagar el pánico y aprovecha para enviar un mensaje a quienes como ella están pasando por esta pandemia embarazadas.

"Veamos este momento como uno de gran oportunidad. Dicen que de las grandes crisis nacen esas grandes oportunidades, nace la evolución. Creo que no nos habíamos visto expuestos a un contexto parecido y hay que verlo desde el agradecimiento. Nunca habíamos parado, ver a la naturaleza respirar".

"Creo que nuestros hijos llegan en un gran momento, un momento de cambios, de conciencia".