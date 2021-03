Natalia Téllez se le pasan las gotas de cannabis y dice "platicó" con su mamá fallecida

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más la conductora mexicana, Natalia Téllez, dio de qué hablar, ahora al revelar que sufrió una crisis de ansiedad provocada por tomar gotas de CBD, el cual, es un componente de la cannabis.

Fue durante el programa ‘Netas Divinas’ donde la también actriz relató que para curar su insomnio tomaba dicho compuesto; sin embargo, en una ocasión se excedió de la cantidad que normalmente acostumbraba a tomar lo que le generó una alteración de los sentidos.

“Un amigo me dijo ‘tengo un amigo que hace gotas de CBD’, entonces me traía mi gotero, me echaba mis gotitas, me dormía y trabajaba y según yo todo bien", explicó Natalia durante una entrevista.

"Se acabó el gotero y pedí otro. Al día siguiente tenía las fotos para la telenovela de Carmen Armendáriz, entonces yo llegué agotada, echa mierda, me tomé mi gotero, me metí a bañar y cuando salí de bañar dije ‘¿me tomé las gotas?’”, comenzó por contar.

Debido a que olvidó su había tomado la dosis recomendada, la actriz y conductora de televisión decidió suministrarse otra dosis más; a partir de ahí comenzaron las complicaciones.

“Me di otra pipeta y después, esto es real, dije ‘es que siento como ansiedad’, el corazón así, la mente, entonces, yo dije ‘¿por qué estás tan alterada, Natalia?’, pues no están sirviendo las gotas y pum, otra más. Me di tres antes de dormirme”, narró Téllez.



Sin embargo, el tomarse las tres dosis solo empeoró su estado de ansiedad ya que comenzó a sentirse alterada, razón por la tuvo que llamar a su pareja para que la auxiliara.

“Prendo la tele y yo dije ‘esa mujer se está saliendo de la pantalla’… yo veía a Güero (su mascota) y decía ‘amigo, qué expresivo’… Le hablé a mi novio y le dije ‘tomé un poco de CBD y me siento muy mal’, entonces él fue a mi casa y yo daba vueltas a la mesa y decía ‘es que no puedo, no puedo parar, me siento muy angustiada”, detalló.

Finalmente, debido a lo mal que se sentía Natalia comenzó a “hablar” con su madre fallecida y a prometerle que jamás volvería a tomar algo de ese tipo.