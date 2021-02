Natalia Téllez habla sobre la dolorosa infidelidad que tuvo con Christopher Uckerman

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Téllez actualmente es una de las conductoras más queridas por parte del público mexicano, su carisma y honestidad ante la pantalla chica, se ha ganado el corazón de cada uno de ellos.

Fue por medio del programa de 'Netas Divinas" donde la también actriz reveló lo dolorose que fue terminar con Chrisrtopher Uckerman después de haberse enterado que le había sido infiel.

Durante la transmisión del programa la periodista de espectáculos, Martha Figueroa dio a conocer qeu en el programa 'Hoy' hay un "pacto" de no decir nada de lo que se ve ahí o incluso tener prudencia por las situaciones que en ocasiones viven sus compañeros y amigos del medio.

Y justo la actriz reveló que en aquel entonces Jordi y Martha le recomendaron que ella diera a conocer el rompimiento con el ex RBD para evitar chismes y polémicas, sin embargo ella prefirió guardar silencio.

A mí me pasó que cuando corté con Christopher yo estaba hecha mie… fue un cuerno, espantoso y yo iba al foro de ‘Hoy’ y yo le conté a Martha Figueroa, pues éramos amigas y Yordi Rosado producía… me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo ‘Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú?’ y yo me negué a salir, no sé que pensé”.