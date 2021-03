Natalia Téllez habla de la ansiedad que llegó a sufrir por el insomnio

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Téllez se ha distinguido en el medio del espectáculo por su carisma y belleza, pero tambien por su talento que lo ha dejado ver frente a la pantalla chica.

Actualmente la actriz forma parte del progrmaa 'Netas Divinas' donde aparece a lado de Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún, quienes hablan de distintos temas desde emocionales hasta sexuales.

En esta ocasión Natalia reveló que en ocasiones suele sufrir de muchos estrés lo que le provoca ansiedad y no puede dormir por estar pensando en todas las actividades que tiene al día siguiente.

Como esto se fue repitiendo en varias ocasiones, la conductora optó por probar gotas de CBD que la ayudarían a consiliar el sueño y poder dormir, aunque de un principio le funcionaron, un día decidió tomar más de lo normal.

Y entonces yo llegue agotada hecha mie**, me tomé el gotero y cuando salí de bañar dije: ¿me tome las gotas?, y ¿a quién le preguntas? al güero (su perro)creo que no, ahi ya vamos mal, me tomé otra pipeta, dije siento como una ansiedad, de esas que te preparas, ya me voy a dormir, y de esa sveces que el corazon y la mente" dijo la actriz.