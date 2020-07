¿Natalia Tellez está enamorada?

Natalia Tellez mantiene intrigados a todos sus seguidores luego que compartiera una foto con un joven que hasta ahora nadie sabe de quien se trata.

Ella no había compartido alguna novedad desde enero, cuando recibió el año con Gonzalo Vega Jr. Aunque no confirmaron un noviazgo en ese momento, ahora sus seguidores quedaron impactados al ver tres fotografías en donde sale también su inseparable amigo perruno.

La presentadora no reveló detalles de la locación ni etiquetó a nadie, sólo se limitó a escribir: “Así de simple”, mensaje que acompañó con un emoji en forma de corazón.

Su seguidores no dudaron en reaccionar, algunos de ellos le escribieron preguntándose de quién se trataba: “A ver a ver que está pasando aquí!!!!?”, “Esa no me la esperaba”, “Es "famoso"? Perdón, no tengo ni idea de la vida de la farándula.”

Su nombre es Antonio Zabala, y como era de esperarse, es seguido por la conductora en Instagram.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención, pues también publicó una de las tres fotos que subió Natalia. Lo único que colocó como descripción fueron emojis: Una mujer, un hombre, una nariz de cerdito y un corazón. Además reveló en su post que las instantáneas fueron tomadas en el volcán Xitle, que se encuentra en las faldas del Ajusco, en la Ciudad de México.

Con información de Quien.com