Natalia Tellez confesó haber tenido un novio que apestaba por no bañarse

CIUDAD DE MÉXICO.- La presentadora Natalia Téllez confesó que su primer novio, del cual no reveló su identidad, no le gustaba bañarse y expedía un fuerte olor, que ni sus amigos más cercanos aguantaban.

Fue durante el programa “Netas Divinas”, en una actividad de preguntas y respuestas, que la conductora dijo que lo peor que podría repudiar de una pareja es que oliera mal, a pesar de que ya tuvo una así, pero en aquel momento nunca percibió el hedor, aunque los demás la cuestionaban por ello.

Salí mucho tiempo con un joven que era muy guapo, muy lindo y muy talentoso, pero era famoso por su fuerte olor, porque no era tan asiduo a tomar baños, regularmente, y entonces, Dani, en una comida me dice: ‘¿Te puedo preguntar algo?’ Y hasta se sonrojó y dije: ‘Ay, pues qué pasó. Y dice: ‘¿Cómo le hacías con el olor de fulanito?’”, recordó.

Daniela Magún fue quien la había cuestionado sobre tal situación y explicó que se lo preguntó porque “todo mundo” lo comentaba y si todos lo percibía, cómo era posible que Natalia no lo hiciera.

La conductora trató de explicar que estaba tan cerca a esa persona, que ya no percibía el mal olor, pero aceptó que Daniela no fue la primera persona que le preguntaba sobre la peste de su ex novio.

De inmediato, los seguidores de Natalia y del programa comenzaron a sacar conclusiones sobre quién había sido su primer novio y algunos comentaron que se trataba de Christopher Uckermann, ya que en ocasiones anteriores se refería a él como su primer novio.

Pero otros comentarios aseguraron que no era el integrante de RBD, sino el cantante Billy Méndez, pero lo cierto es que Natalia dejó con la incertidumbre a muchos, ya que no mencionó nombres y dudaba en platicar su anécdota.