Natalia Téllez bloquea a Horacio Villalobos

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleito entre Natalia Téllez y Horacio Villalobos escaló a tales niveles, que ahora la famosa lo tuvo que bloquear de sus redes sociales.

Luego de que ella lo tildara de transfóbico por sus comentarios en contra de Alejandra Bogue, ésta habría decidido que no quiere saber nada sobre él, motivo por el cual lo bloqueó de su cuenta oficial de Twitter.

Todo ocurrió en el marco del Día internacional de la Mujer, donde la también actriz sacó a tema el pleito entre el conductor de “Venga la Alegría” y la llamada “La Bogue”, luego de que ése se refiriera de forma despectiva de quien fuera su compañera de trabajo en el pasado.

“Yo tengo una amiga muy querida desde Telehit, Alejandra Bogue, quien es actriz y una persona de lo más creativa, y hay una persona que se llama Horacio Villalobos, y él ha utilizado la figura de Alejandra como un 'rolling gag' cómico (chiste que se repite), para hablar de fealdad, hablar de ridiculizar y hablar de edad, que no lo entiendo porque prácticamente son de la misma edad. No son fechas de utilizar algo en la comedia que no solo es agravante, sino que es muy peligroso”, dijo.

.@Natalia_Tellez invita a respaldar a las mujeres trans y reflexiona sobre los comentarios malintencionados que ha recibido @laboguebo5, enviando un poderoso mensaje de inclusión �������� #NetasDivinas, miércoles a las 9:30 p.m. por #Unicable pic.twitter.com/0VDW5szY7D — Netas Divinas (@netas_divinas) March 12, 2021

Esto no habría pasado desapercibido por el propio Horacio, quien le contestó en redes y hasta negó ser transfóbico, pues sus problemas con Alejandra son por otros motivos.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado, al igual como hice en las distintas giras que hicimos juntos en ‘Desde Gayola’ y principalmente en la vida. Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace ‘transfóbico’ como lo afirmas. Tú conoces sólo una versión de la historia. La que seguramente te contó Alejandra Bogue”, tuiteó Horacio.

Explicó que sus problemas vienen por la falta de profesionalismo de “La Bogue”, debido a que sufría diferentes adicciones cuando trabajaron juntos en “Desde Gayola”, y además, negó haber respondido a alguno de los ataques que recibió de su parte por varios años, como ese video en Facebook en el que despotrica en contra suya.

Si tanto me odia Alejandra Bogue ¿por qué intentó contactarme hace dos años para hacer las paces? Ves @Natalia_Tellez, infórmate antes de acusarme de esas bajezas. Por cierto. No arrobé a #AlejandraBogue porque me tiene bloqueado, yo a ella no. Finalmente, ¿por qué promover un linchamiento hacia mi persona? ¿Eso sí es cool ? @Natalia_Tellez”, escribió Villalobos.





A un ataque que recibí en televisión yo respondí con argumentos a través de mi cuenta de Twitter. Resulta que “Los argumentos' de la persona que me injurió son bloquearme. Lo comparto no para victimizarme, sino para dejar claro de qué estamos hechos cada quien. pic.twitter.com/Z9BEo8UkIC — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

Horas más tarde, evidenció que la conductora de “Netas Divinas” lo había bloqueado a falta de argumentos en su contra.

“A un ataque que recibí en televisión yo respondí con argumentos a través de mi cuenta de Twitter. Resulta que “Los argumentos' de la persona que me injurió son bloquearme. Lo comparto no para victimizarme, sino para dejar claro de qué estamos hechos cada quien”, lamentó.