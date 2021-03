Natalia Téllez acusa a Horacio Villalobos de cometer un delito

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Téllez lanzó un poderoso mensaje a Alejandra “La Bogue”, quien sufriera diferentes ataques transfóbicos por parte de Horacio Villalobos.

La conductora de “Netas Divinas” usó el espacio en cámara para exhortar a sus seguidores a la inclusión y respeto para la comunidad trans.

En estas fechas donde se conmemora lo femenino y a la mujer, es importante que abracemos a las trans, a esas mujeres por decisión”, dijo Natalia.

También, a través del programa de Unicable, la famosa envió un mensaje a Villalobos, y lamentó que usara su espacio para lanzar mensajes de odio en contra de las personas transgénero.

“Desproteges a todas las niñas trans que a lo mejor están en una provincia viviendo en una sociedad completamente machista, completamente desprotegidas y creo que ese tipo de comentarios incitan al odio, a la violencia”, comentó la también actriz.

.@Natalia_Tellez invita a respaldar a las mujeres trans y reflexiona sobre los comentarios malintencionados que ha recibido @laboguebo5, enviando un poderoso mensaje de inclusión �������� #NetasDivinas, miércoles a las 9:30 p.m. por #Unicable pic.twitter.com/0VDW5szY7D — Netas Divinas (@netas_divinas) March 12, 2021

Además, señaló al conductor de “Venga la Alegría” por haber cometido un delito.

“Se llama dead name, al nombre que utilizabas cuando no habías decidido tu identidad de género y creo que usarlo con sorna, con violencia y con crueldad no solamente es muy triste (…) sino lo dejan de hacer por ética y moral, que lo dejen de hacer porque es un delito”, sentenció.