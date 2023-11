Natália Subtil sufre accidente de tránsito con auto donde era transportado Paul McCartney

Ciudad de México.- Natália Subtil contó algunos detalles que vivió con Paul McCartney, quien se encontraba en la Ciudad de México por sus presentaciones en el Foro Sol.

La artista contó que tuvo un accidente de tránsito con el chofer que llevaba al ex Beatle durante su visita al país.

“Chocaron mi coche, por atrás, yo estaba parada en el valet parking, y me chocaron la entrada del hotel, y era Paul McCartney… pero yo salí loca igual… ‘¡chocaron mi coche!’”, contó la ex de Sergio Mayer Mori en entrevista para el programa Ventaneando.

Se puso muy nervioso, no me comuniqué con él. El chofer vino a platicar conmigo, me dijo ‘el señor está muy nervioso’ y yo ‘¡ay!, yo también, me chocaron… Él venía adentro, de hecho, había acabado de llegar a la Ciudad de México y ya, así fue recepcionado (sic), conmigo gritando, pero bueno, yo tenía que subir al evento, me subí al evento y el esposo de mi amiga dijo ‘tú tranquila, yo me encargo’, entonces me contó toda la historia, que por favor no lo acuse y no lo denuncie porque estaba trabajando, estaba nervioso, días sin dormir y que hay muchos artistas aquí, incluso creo que Lenny está por ahí”