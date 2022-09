¿Natália Subtil solo usa a su hija para sacarle dinero a los Mayer?

Ciudad de México.- Las diferencias entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil por la manutención de su hija siguen en curso después de que se expusiera que el actor era padre ausente e irresponsable.

Por lo que ahora una publicación reveló algunas conversaciones y audios en los que se mostraba la otra cara de la historia, ya que una amiga de la modelo dio su versión para desmentir a su compañera.

Se la pasa haciéndose la víctima, cuando la realidad es que en todo este tiempo ha tenido todo el apoyo de la familia de su ex. Cuando no le da Sergio Jr., le da el papá Sergio Mayer o hasta Bárbara Mori, incluso hasta los bisabuelos; los padres de Sergio Mayer le han dado dinero y cosas. Natália ha entrado en una zona de confort en la que pretende que los Mayer y Mori le solucionen la vida, y eso ya rebasa la lucha de una madre soltera, que es el estandarte del que ella se ha querido agarrar todo este tiempo”

Dijo la fuente a la revista TV Notas.

Sin manutención

Ya que Mayer Mori habría regresado a México el 16 de agosto, Natália dijo que el joven tenía dos meses sin cumplir sus responsabilidades como padre, aunque la amiga de Subtil expresó:

“Habla mucho sobre el supuesto abandono que Sergio Jr. ha tenido y eso es mentira; en efecto, Sergio se fue a España el último año, pero lo hizo para solicitar la residencia y poder trabajar allá libremente […] Puede que él de repente sea disperso y no les llame diario, pero siempre está al pendiente, yo misma fui testigo de cómo le mandaba mensajes a Natália para ver si podía hablarles, ya sea por llamada o por video, y Nat le decía que estaba ocupada, que estaba dormida o no le contestaba, sino hasta el otro día”.

Asimismo, la persona cercana a Subtil, reveló que Sergio siempre estuvo al pendiente de su hija.“Durante todo ese tiempo, él siguió pagando escuela, seguro médico, consultas y medicinas; estuvo al pendiente. Incluso, le mandaba despensa para que tuviera para darle de comer, pero eso a Natália le enojaba, pues no quería despensa, ella quiere que le den el dinero. Desde la primera vez que le llevaron una despensa, Nat se molestó mucho y les dijo que cómo sabían lo que necesitaban y que ella no podía recibir las despensas, que lo hablaran con su abogado. Lo que ella quiere es plata en efectivo, y aunque yo siempre la apoyé desde que dio a luz, con este tipo de cosas comencé a entender que ella lo que busca es que le den dinero”.

Los estudios de Mila Mayer

En cuando a la escuela de la menor, la colega de Natália dijo que Mila ha faltado mucho, aunque el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer está al pendiente de la colegiatura. “Resulta que ya pagado el colegio, muy pocas veces asistió, porque Natália decía que necesitaba un auto y alegaba no tener dinero para andar pagando taxis. Cuando Sergio jr. le cuestionó por qué no iban a la escuela, se lo dijo tal cual, y le exigió que le pidiera ayuda a su papá (Sergio Mayer) para que el señor le prestara una camioneta; a las semanas, Natália ya traía camionetón, no un auto compacto; lo que busca es su comodidad y la buena vida”.

Asimismo, la fuente contó que la brasileña ha visto la manera de obtener beneficios económicos de toda la familia de Sergio Mayer Mori, incluso en su momento lo tuvo del fallecido Jaime Camil Garza.

“Tristemente ha tomado la situación como moneda de cambio y les advierte que si ellos la quieren ver, le tienen que dar para la gasolina, la renta y comidas, pagar todo, pero cuando le mandan despensa, dice que no la puede recibir […] También le pedía dinero a la asistente de Sergio para medicamentos o que ella los comprara y se los llevara. Pero no solo le pedía a la asistente, yo misma escuché que para la misma enfermedad, le hablaba a Sergio Mayer, a Bárbara Mori y hasta al fallecido suegro de Mayer, al señor don Jaime Camil, diciendo que no tenía dinero y todos le daban. Tristemente, Natália se victimiza; al señor Camil ya no le podrán preguntar, porque lamentablemente ya murió, pero su esposa, la señora Tony Star, sabe cuántas veces Natália le llegó a pedir dinero a él”.

Finalmente, la amiga de Natália reveló cuál cree que sea el problema real que la cantante tiene con Mayer Mori. “Por el tiempo que llevo de conocerla, creo que su problema real con Sergio jr. es que lo ve feliz y pleno al lado de su novia; tristemente, Natália no ha corrido con la misma suerte y siento que como ella no es feliz, no quiere que él lo esté”.