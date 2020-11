Natália Subtil presume reconciliación con Sergio Mayer Mori y celebra Halloween con su pequeña Mila

Aunque la pandemia ha traído millones de muertes y mucho dolor en las personas, también ha traído cosas buenas para otros, como para la modelo y actriz, Natália Subtil, quien tuvo una hija con el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, en noviembre de 2016.

Esto es porque después de varios meses de pleito, la pareja por fin pudo reconciliarse, según platicó Natália a la revista Quién, a la quien reveló detalles de cómo fue que inció la paz entre Sergio Mayer Mori y ella.

Me pidió a Mila para viajar a Cancún a casa de su novia y la dejé; creo que en su cabeza quizá pensó que iba a ser un problema para él y no fue así. (Sergio) me agradeció y Mila pudo disfrutar y eso como que reforzó mi amistad con él", externó en la entrevista.