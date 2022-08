Natália Subtil estalla contra Sergio Mayer Mori y su padre tras filtrar imágenes de convivencia con su hija

Ciudad de México.- Natália Subtil expresó su postura respecto a la relación de crianza que tiene Sergio Mayer Mori con su hija de 5 años, además de cómo su ex suegro el ex político Sergio Mayer apoya al joven.

Después de que Mayer Mori hablara con los medios y diera su parte de la historia, publicó unas fotografías de su convivencia con la pequeña, por lo que ahora Subtil utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento.

Después de 1 año fuera, tan solo 6 horas de convivencia fueron suficientes. Digo, suficientes para hacer sus videos!”

Escribió Subtil en su cuenta de Twitter.

Padre incumplido

Tiempo después, la modelo utilizó sus historias de Instagram para externar su molestia contra los Mayer, destacando que el padre de su hija no cumple con los gastos de manutención.

“Qué bueno que se van a enterar de todo! Me parece vergonzoso que quieras huir de tu obligación y que tu padre, “el futuro presidente de México” te apoye con esa barbaridad. Imagínate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me de “algo” y no lo que manda la Ley”, dijo Natália.

Asimismo, la artista recalcó que con su caso espera ayudar a más mujeres que pasan por lo mismo. “Lo que me gustaría es hacer conciencia a todas las madres solteras de los derechos de sus hijos. Y no los regalitos que a veces llegan y creen que con eso ya es más que suficiente”.

El dinero es para la hija

Posteriormente, Natália escribió otro mensaje en el que hace referencia al tema de la pensión alimenticia y la forma en que muchos creen que las madres piden dinero para ellas y no para los menores.

“Estamos en 2022 y seguimos luchando por los derechos de nuestros hijos, en los cuales los “hombres” tendrían que hacer consciencia y solitos hacer su obligación. Pero cómo podemos actuar en un mundo machista?! En un mundo en el que la mujer se “embaraza sola”?! En un mundo en lo cual prefieren comprar un juez que apoyar a su hija?! (sic)”, empezó su mensaje.

Finalmente, Subtil recalcó: “o mejor, en los que creen que con la pensión gastamos en nosotras mismas, viajes, vuelos privados, galanes, ropa, bolsas, etc (bien como dice el padre de mi hija) Como si la pensión fueran millones […] No nos dejemos engañar por las falsas palabras, o porque les encanta el show. Siempre estaré pendiente de ese tema, y SIEMPRE estaré pendiente por el bienestar de mi hija (sic)”.