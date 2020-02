¿Natália Subtil demandará a Sergio Mayer Mori?

Natália Subtil mantuvo una relación con Sergio Mayer Mori y procrearon a su hija Mila, quien, según afirma Subtil, sufre la ausencia de su padre y pregunta por qué su papá no la quiere.

En entrevista, la modelo confesó sí estaría dispuesta a demandar a Mayer Mori por pensión alimenticia, ya que asegura que él no se hace cargo de la pequeña, por el contrario Mayer jura que él si se hace responsable de Mila.

Yo quiero que salga de su corazón, no por demanda, pero él dice que hace las cosas ¿No?... yo ya lo había pensado en hacer, pero no quiero estar en la lucha, porque no va a estar solo, va a estar su familia”, comentó.