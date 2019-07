Natalia Subtil asegura que su hija está acostumbrada a la falta de su padre

MÉXICO.- La relación entre Natalia Subtil, y Sergio Mayer Mori, padre de su hija Mila, no ha sido fácil y a dos años de que naciera la pequeña, las largas ausencias y el nulo apoyo económico por parte del joven, siguen siendo motivo de conflicto. Sin embargo y aunque resulta complicado, la modelo trata de mantener una relación cordial por el bien de la pequeña.



“Yo creo que llega un punto en que ya te acostumbras, aunque sea feo, ya te acostumbras a eso y la niña también, creo llega a un cierto punto que ya, pero ella ama a su abuelo y a las tías, a la señora que los ayuda la quiere un montón, entonces yo sé que mi hija está feliz”.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



Aunque Sergio Mayer Mori no cumple con su papel de padre como debiera y según versiones de la brasileña, desparece por meses, él cuenta con la libertad de ver a la niña cuando quiera e incluso hay ocasiones en que se queda con ella cuando Subtil tiene compromisos de trabajo.



“Deje a mi hija con su papá, me está apoyando para que yo también pueda hacer mis cosas, pero la verdad es la primera vez que salí mucho tiempo de casa, nos vamos a quedar hasta como una semana y ya la extraño mucho”.



Por último, la actriz y cantante, asegura que pesar de las largas ausencias de su ex pareja, desea que su hija tenga una buena educación y aprenda valores desde muy pequeña, mismos que se ha encargado de inculcarle.



“Fíjate que el más grande ejemplo que quiero dejarle a mi hija es que sea muy independiente como persona y que sea muy trabajadora y que vea por sus cosas, hasta en la escuela no me gusta que falte, yo quiero que aprenda a que sea muy disciplinada.”





Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori se conocieron durante el rodaje de la película “El Patriarca” y aunque la brasileña era 10 años mayor que el joven, vivieron un tórrido romance, mismo que terminó cuando Subtil contaba con tan solo unos meses de embarazo.