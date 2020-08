Natalia Sosa reivindica la balada ochentera en tiempos de pandemia

Inés Amarelo



México, 21 ago (EFE).- La cantante mexicana Natalia Sosa reivindicará la balada ochentera con un concierto en línea -por las exigencias de la pandemia de coronavirus- el próximo 29 de agosto, ya que este género es el que la construyó como artista aunque no quiere renunciar a probar otras cosas.



Lupita D'Alessio, Rocío Jurado o Daniela Romo son algunas de las mujeres que cantaron al desamor, a la independencia o al despecho, y también ocuparon la radio de la casa donde creció Sosa.





"Cuando era muy joven en mi casa se escuchaba todo tipo de música: rock, ópera, pop... de todo, pero también una camada de cantantes como Lupita D'Alessio o Rocio Jurado que yo siendo muy niña, como de 9 años, estaba yo sola en la habitación cantando esas canciones. Había algo que me fascinaba", dijo la artista en entrevista con Efe.





Según contó, se creó en ella una intensidad que mantiene a día de hoy, al igual que la conexión que siente con estas mujeres que le ayudaron a canalizar sus instintos rebeldes y feministas.



Del mismo modo, considera que son canciones que también tienen algo muy especial para el público que ella trata de transmitir con arreglos cargados de pasión y de alta calidad, algo que, dijo, ahora ya no es tan abundante en las canciones actuales.



Y esto es lo que se podrá ver en su concierto del día 29. "Quien conoce la historia de Natalia Sosa sabe que va a escuchar a una interprete intensa y apasionada que está de alguna manera siempre jugando con los sonidos. Les voy a presentar tanto canciones inéditas de discos anteriores como 'covers' hechos éxitos en otras grandes voces ahora con mi toque personal", adelantó.



UNA COMPAÑÍA ESPECIAL



Asimismo, compartió que en su concierto estará acompañada de la artista drag Deetox Alanis, a la que conoció por Instagram y consideró que este show era un buen momento para que compartiesen escenario.



"La conocí por Instagram, chuleándonos (piropeándonos) la una a la otra y de pronto se presentó la oportunidad de este concierto. Siempre trato de invitar a alguien con quien me sienta cómoda, alguien talentoso, y fue el momento perfecto para conocer a Deetox Alanis y poder hacer algo juntas", aseveró.



Junto a esta artista estará interpretando "Mashup bipolar" compuesto por las canciones "Abrázame" y "Qué ganas de no verte nunca más", dos temas que le piden mucho en conciertos y que esta vez hará junto al "playback" y el espectáculo de Deetox Alanis.



"Haremos un mano a mano. Va a ser una combinación muy interesante porque ambas amamos la teatralidad y la interpretación", destacó Sosa.



Para la mexicana, que ganó fama en el concurso de talentos "La Voz" en 2014 aunque ya era reconocida anteriormente por su trabajo como actriz y cantante, ha sido complejo adaptarse a las exigencias de la cuarentena, en la que el mundo del espectáculo se ha parado por completo a excepción de las actividades virtuales.



"La nueva modalidad no es nada sencilla porque uno necesita la respuesta del público, sino existe esa reciprocidad inmediata se vuelve algo frío casi mecánico. (...) Recuerdo muy bien cómo la gente coreaba las canciones, la energía, sus voces... me lo grabé en el cerebro para cuando terminase cada canción", explicó.



Sosa se mostró positiva y aseguró que haber participado en "La Voz" le dio algunos aprendizajes que ahora está utilizando, como saber que tiene que entretener al público de una manera completa, no solo cantando, sino también bailando, interpretando y utilizando a su favor todas las armas que tenga disponibles.



"He de confesar que fue un poco difícil pero hay que adaptarnos y continuar. Todo el gremio necesitamos mandar este mensaje de que estamos listos para trabajar aunque sea a través de una pantalla", sentenció. EFE



ia/jth/arm