Natalia Lafourcade da una "probadita" de "Un canto por México"

Este viernes 8 será el día en el que los fans de Natalia Lafourcade puedan disfrutar del proyecto completo que la cantante mexicana esbozó y presentó el año pasado, "Un canto por México", el álbum es el resultado de aquel concierto del cuatro de noviembre en el Auditorio Nacional, que ofreció como parte de una gira para recaudar fondos en favor del Centro de documentación del Son Jarocho.

Pepe Aguilar, Aida Cuevas y Mon Laferte fueron algunos de los cantantes que la acompañaron en aquel show, donde Natalia juntó el folclor mexicano de algunas de sus canciones con el toque de cada uno de los participantes.

"Creo que mi acercamiento hacia la música se ha convertido en algo mucho más universal que algo encerrado en un género, realmente me gusta mucho jugar con distintas posibilidades, amo la colaboración y a través de eso que he logrado crecer como ser humano, como mujer, como artista, como intérprete, como compositora", expresó Natalia cuando presentó el proyecto.

Actualmente su labor con la Fundación Lazos de amor la siguen coordinando desde sus hogares. Por su lado, el actor de "Médicos, línea de vida" grabó un video antes de la crisis de ansiedad, en el que describió su experiencia y compartió su sentir ante las circunstancias.

"Esos días fueron muy complicados no sólo físicamente, el hecho de no poder levantarme de la cama prácticamente, sino anímicamente, el hecho de no saber qué iba a pasar, cómo iba a evolucionar y qué iba a pasar conmigo, con mi salud, con mi vida y también por eso no hice ningún comentario ni nada en redes sociales porque he visto también como la gente trata a los médicos por el hecho de estar expuestos a una enfermedad, yo sé que me expuse voluntariamente y soy consciente y responsable de eso", dijo Casano.

"He colaborado con gente muy talentosa, justo con géneros que han quitado las barreras, los paradigmas y que me han permitido tener un acercamiento mucho más universal a la música, siento que eso es ahora, un acercamiento mucho más amplio que invita a cualquier género musical y que trato de alguna manera de acercarlo a mi voz y a mi forma", agregó

La nacida en la capital no había producido nuevo disco desde 2018 cuando creó "Musas, Vol. 2", por lo que la publicación de la portada de "Un canto por México", hace unos días en sus redes sociales, enloqueció a sus fans. Este será un disco que haga un recorrido por los sonidos mexicanos, desde la gran fiesta con son y mariachi en “El Balajú / Serenata Huasteca”, hasta clásicos del cancionero mexicano como “Ya No Vivo por Vivir” con Leonel García o “Hasta la Raíz” junto a Los Cojolites y Los Auténticos Decadentes.

Junto a Carlos Rivera interpreta "Mexicana Hermosa"; con Meme Del Real, "Lo que construimos" y junto a Panteón Rococó, "Un derecho de nacimiento".

"Originalmente no pensaba meterme al estudio de grabación, yo había dicho en mi locura que como en cinco años no iba a volver a hacer música pero todo cambió, este proyecto tiene un espíritu muy bonito, con compositores que admiro, que amo, de una manera muy mexicana, donde se juntan muchos géneros, mucha tradición, muy a mi manera pero también a la manera de todos los que están; no podíamos no grabarlo y poder regalarlo a personas en otros países", dijo.

Dos nuevos temas de la autoría de Natalia ven la luz en este proyecto: "Una vida", con el acompañamiento del mariachi mexicano y “Mi religión”, que será el primer sencillo del álbum, que fue grabado en San Miguel de Allende y Guanajuato y del cual estrenó el video este jueves.

A través de este álbum, Natalia Lafourcade y Sony Music México realizarán una donación para la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho, único lugar en el mundo dedicado a la documentación del pasado y presente del son jarocho.