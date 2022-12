 Natalia Jiménez se encomendó a la Virgen de Guadalupe y agradeció que su hija ya pueda viajar a México

Ciudad de México.- La española Natalia Jiménez se encomendó a la Virgen de Guadalupe y agradeció le hiciera el milagro de permitirle viajar junto a su hija a México.

Según explicó anteriormente, desde la separación, el padre de la niña no había permitido que la menor viajara, por lo que era muy complicado para ella lidiar con la distancia debido a que por motivos laborales pasa mucho tiempo en el país azteca, pero afortunadamente su situación cambiará en breve.

Va a venir conmigo a México, vamos a estar en vacaciones, en diciembre, y al fin va a venir a México conmigo, ¡sí!, ¡sí!, ¡estoy feliz, estoy contenta!, gracias a todos, yo sé que pusieron sus mejores intenciones sobre mis mensajes, que me mandaron oraciones, que hasta un fan llegando al paso me regaló un rosario (de la Virgen de Guadalupe) divino que me había traído de La Villa, y quiero que sepan que durante la audiencia yo tenía envuelto el rosario en la mano, así de esto me tiene que salir bien […] y salió”