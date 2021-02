Natalia Jiménez hace contundentes declaraciones sobre el abuso psicológico

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Jiménez se pronunció fuertemente e hizo contundentes declaraciones al respecto del abuso psicológico tras su participación como columnista invitada en el diario Primera Hora de Puerto Rico.

A prácticamente un mes de haber confirmado su separación y proceso de divorcio de Daniel Trueba, quien también era su mánager y con quien llevaba cinco años de casada, la cantante realizó un escrito que ha puesto a pensar a más de uno sobre los posibles abusos que pudo haber sufrido durante su relación sentimental.

Sin asegurar que haya sido su experiencia o colocar el nombre de su ex pareja, Natalia expresó:

“Es un sapo. No te pega. Te estrangula con su lengua. Te ahorca recordándote todo lo que haces mal cada día, o todo lo que haces bien, para que no lo sigas haciendo. Erosiona tu identidad al punto de no saber quién eres. Poco a poco consigue convertirte en un ser dependiente, frágil, asustado y sin voz. Te maneja como una marioneta para hacerlo feliz, y mientras juega con tu endeble voluntad y tu incapacidad te va convirtiendo cada vez más en lo que él quiere, pero sigue siendo infeliz. Nunca va a ser feliz, al fin y al cabo, es un sapo”.

Posteriormente, la intérprete de “Creo en mí” continúo enlistando abusos que se pueden sufrir en una relación de este tipo. “Cambias tu pelo, tu ropa, tu cuerpo, tus convicciones, tu espiritualidad, dejas a tus amigos, tu familia, tu trabajo, cegada por promesas anfibias. Te olvidas de tener sueños, poder, determinación e independencia. Cierras los ojos, te tapas los oídos, esperando que algún día todo cambie, a que el sapo cambie, pero no cambiará nada”.

Finalmente, la española instó a quien ha padecido un abuso de este tipo a buscar ayuda para salir de esta situación. “Ya te mataste lo suficiente. ¡Lucha!... te gritas por dentro. Mientras el sapo seguirá al acecho. Pero tu ya rompiste el hechizo. El abuso invisible y la tela de araña […] Pero sí, puedes salir. Pide ayuda. Poco a poco recuperarás la confianza en ti misma. Reconstruye tu núcleo profesional y personal, que probablemente están rotos. Para escapar de tu situación requerirás persistencia y valentía”.