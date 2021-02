Narra Leticia Calderón cómo tomó su hijo Luciano la muerte de su abuelo

Ciudad de México.- Leticia Calderón rompió el silencio tras la muerte de su padre, Mario Calderón, quien perdió la vida a inicios del mes de febrero a causa de su contagio de Covid-19.

Durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol, la actriz relató el momento en que su hijo Luciano recibió la noticia del fallecimiento de Don Mario, quien era como un padre para él y su hermano Carlo.

“Sin duda alguna, mi papá era la figura masculina más importante para mis hijos. Cuando le dimos la noticia a mi mamá todos los hijos, él estaba junto a mi mamá, y lo primero que hizo fue tratar de consolarla, y la abrazaba y la acariciaba, le decía ‘tranquila’, como que no entendía. Hasta que todo mundo le empezamos a decir ‘no mamita, tranquila, estamos contigo, mi papá ya no está’… entonces me voltea a ver con cara de ‘¿cómo?’… Ya después lo entendió. Ayer justo antes de la comida (por su cumpleaños) dijo ‘¡cómo me gustaría que mi abuelo estuviera aquí, lo extraño mucho, sé que está aquí, aunque no lo veo’, y pues mi mamá y yo con la lagrimita porque claro que lo entiende, lo entiende perfecto y sí lo extraña. Y Carlo también lo va a extrañar muchísimo”, contó.

Sin embargo, a la pregunta directa sobre cómo se encontraba ella emocionalmente, la actriz no pudo contener el sentimiento y con la voz entrecortada dijo tras una gran pausa: “pues ahí voy, ahí voy… cuesta trabajo”.

De la misma manera, Lety reveló que no pudo vivir su duelo desde el día de la muerte de su padre, pues primero estaba al cuidado de su madre.

“Estuvo aquí mucho tiempo, de hecho, cuando se fue creo que ya empezó mi duelo, porque pues primero era como estar con ella, apapacharla, consentirla. La verdad es que es una gran compañía, cocinábamos juntas, jugábamos con mis hijos, veíamos la tele, criticábamos las novelas, cuando se fue realmente ya me quedé sola, entonces ya fue otra vez otro duelo, pero fíjate que ella está muy bien, está muy fuerte, más que yo, está muy tranquila y eso también me tranquiliza mucho”, explicó.

Posteriormente, la actriz explicó que continúa con su tratamiento luego de su contagio de coronavirus, pues a pesar de que ya no es una persona que no contagia, aún sigue arrojando positivo en sus exámenes de Covid-19.

Por último, Leti confirmó que tras el deceso de su padre tuvo contacto con el padre de sus hijos, Juan Collado, e incluso a charlado con él casi diario porque él sabe el gran cariño que ella le tiene a su padre, además felicitó a su hijo Luciano y no descarta que el viernes llame para hablar con Carlo porque será su cumpleaños ese día.

