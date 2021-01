Napoleón recuerda cuando Juan Gabriel quiso pagar sus deudas

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Gabriel ha sido recordado por innumerables artistas este 7 de enero, fecha en que cumpliría 71 años de edad; sin embargo, el que sorprendió con su anécdota fue el cantante Napoleón, quien reveló que en su momento “El Divo de Juárez” se ofreció a pagar parte de la deuda de la casa que este compró para sus padres.

Durante la entrevista que concedió para el programa Sale el Sol, el cantautor mexicano de 72 años de edad aseguró que su colega le brindó su respaldo cuando tuvo incertidumbre de poder cumplir con los pagos de la casa que les regaló a sus papás.

“Jamás olvidaré que cuando estuve a punto de necesitar para hacer realidad el sueño, con mis primeros contratos, de comprarle su casa a mis padres, recuerdo perfectamente que hablé con él, y le dije ‘fíjate que ya conseguí una casita, me pasa esto y esto, pero resulta que no tengo la seguridad en lo económico y… ¿qué consejo me das?’… y me dice ‘no te preocupes, aviéntate, si no encuentras la manera, yo te presto para que acabes de pagarla, y ya después me pagas a mí, no hay problema’”, relató el intérprete de “Vive”.

A pesar de que José María Napoleón no necesitó de la ayuda monetaria de Juan Gabriel, ese tipo de detalles es por los que ahora más que nunca el artista recuerda con gran cariño y se deshace en halagos por él.

“Alberto era ese tipo de gente, Alberto se quitaba la camisa para regalársela a las personas, Alberto era un alma gentil, un alma buena, un buen amigo, era una persona que no se complicaba, Alberto era un buen ser humano, un gran ser humano”, finalizó.