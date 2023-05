Nailea Norvind sobre su relación con joven 17 años menor: 'Estamos en tiempos modernos'

Ciudad de México.- Nailea Norvind generó todo tipo de reacciones en redes después de que compartiera unas fotografías en la playa junto a su pareja Patricio Mercades, del que se presume que es 17 años menor.

La actriz expresó para Ventaneando que contrario a lo que todos piensan, nunca pensó en ocultar la relación que tiene hace más de 1 año.

Dicen que nos hemos estado escondiendo, pero para nada, así como ves aquí, así hemos estado todo el año y medio felices de la vida, nada más ustedes tienen que ver en sus archivos, pero ha venido a todas mis alfombras rojas, a todos mis estrenos”

Declaró la intérprete de 53 años.

Tiempos modernos

Al respecto de los mensajes en contra de su romance, Norvind comentó: “Ya estamos en tiempos muy modernos ¿no?, el modelo que estaba establecido de cómo nos tenemos que relacionar en el amor y como parejas y como los matrimonios y todo ya está un poco obsoleto, y creo que tenemos que aprender a escucharnos, y a respetarnos, y si hay respeto, y si es consensual y si es de dos y todo, pues ¡qué viva el amor!”.

Por su parte, Patricio Mercades contó la forma en que conoció a Nailea. “Yo vivía cerca de donde ella trabajaba, y un día le pregunté por sus productos y ahí empezó básicamente”, detalló.

Acto seguido, la artista subrayó: “Mi alimento sagrado me ha traído muchas cosas bien sagradas. Él es una persona sana que busca su salud, y eso es importante, cuando coincides en esa búsqueda de vida. A mí algo que me encanta de Patricio es que es como muy conectado con él mismo y con su entorno y con la naturaleza y para mí es una cosa fundamental”.

Finalmente, sobre lo que han aprendido el uno del otro, Nailea dijo: “Es impresionante cómo aprendo de alguien más joven, y me encanta su curiosidad de vida, lo que me aporta”. A su vez, Mercades expuso: “Es la mujer más sabia, inteligente y experimentada con la que he estado y pues es impresionante lo mucho que he crecido todo este tiempo con ella”.