Nailea Norvind revela las cualidades que solicita para tener relación con una mujer

Ciudad de México.- Nailea Norvind sigue defendiendo a capa y espada las recientes declaraciones que brindó en torno a su bisexualidad, asegurando que a pesar de que hasta este momento no ha tenido un romance con una mujer, no lo descarta en el futuro.

Minimizando el revuelo que provocaron sus declaración con relación a su orientación sexual, la actriz defendió su postura durante su encuentro con los reporteros en un evento en la Ciudad de México.

Lo dije muy como… lo es, natural, no es que yo esté siendo alguien nuevo ni diferente, ni he tenido una relación con una mujer o algo, nada más digo que la bisexualidad, y lo repito, está en mí, y me da mucha risa la respuesta que le han dado los medios, eso es ¿no?, ¡viva todo!, ¡viva la libertad!, ¡viva tu felicidad!, ¡viva el amor!”

Comentó.

Los detalles de su pareja femenina ideal

Posteriormente, la artista hizo hincapié en la forma en que la prensa dio a conocer esta información. “Creo que los que se han sorprendido son los medios y son los que tendrían que ya estar en este época de progreso, de que, olvídate de los griegos, desde antes de los griegos, la humanidad somos bisexuales, a eso me refiero, no que yo esté saliendo de ningún tipo de closet, sino que siempre he sido un ser libre y veo potencial en todos”.

Por último, Nailea dijo que no descarta tener una relación sentimental con una mujer y reveló los detalles que le pueden enamorar de ellas.

“Por supuesto, obvio, sí, pero no por guapa, por inteligente, por sensible, por muchas otras cualidades que buscamos y sí”, confesó la actriz.