Nadie puede 'tumbar' a Pati Chapoy en los espectáculos

"Cría cuervos y te sacaran los ojos", No, pero no, este dicho no embona en la personalidad de Pati Chapoy la titular del programa de espectáculos "Ventaneando", porque su ex pupilos Juan José Origel (Pepillo), Martha Figueroa, Atala Sarmiento y Aurora Valle, "tronaron" con su programa "Intrusos", éste ya tiene sus días contados para salir del aire.

La afamada productora Carmen Armendáriz, suma una tachita a su prolífera carrera dentro de la farándula, su programa vivirá su último día el próximo 14 de junio.

Obviamente, el bajo rating es el factor principal de la salida de la programación del canal de Televisa.

Los propios conductores a través de sus redes sociales ya han confirmando que dicha emisión saldrá del aire, información que les llegó a través de un comunicado enviado por los altos ejecutivos de Televisa.

Mientras esto sucede en el canal de Emilio Arcárraga Jean, por los rumbos de Azteca, Pati no tiene empacho, porque en el último mes, su programa pasó de una hora a dos horas; lo que habla del liderazgo que tiene la periodista en el territorio de la farándula.

Pero que no les vaya a caer de sorpresa que un día de estos, Pepillo esté sentado de pierna cruzada en la sala de "Ventaneando", ahora que se quedará sin chamba.

Hace un poco de más de un año que Pepillo visitó "Ventaneando", donde tanto Pati como Origen, se pidieron perdón por los malos entendidos que se había generado en torno a ellos.