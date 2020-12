“Nadie puede hacer el amor con una canción de Maluma”: Manzanero

CIUDAD DE MÉXICO.- Armando Manzanero siempre será recordado por sus románticas canciones, además de ser un parteaguas en la música romántica.

Y por esta razón que tiempo atrás, fue cuestionado en una entrevista con El Mercurio sobre su opinión acerca de la música urbana y reguetón, que, según los internautas, sería el antítesis del bolero.

No creo que nadie pueda hacer el amor con una canción de Maluma”, dijo Manzanero en aquel entonces.

El compositor dejó en claro que no le gustaba el reguetón y no tuvo filtro alguno para dar a conocer su opinión sincera acerca de Maluma.

“He visto llegar ritmos, los he visto irse; también he visto llegar a cantantes e irse de la misma forma, y como tengo 82 años, creo que ya me los j*dí a todos, porque todavía estoy vivo”, expresó en 2017.

“La buena música queda para siempre, la mala llega, triunfa por un momento y se va. El rock and roll llegó a mediados de los 50 y se quedó para siempre, a ver cuánto tiempo durará el reguetón, que le gusta mucho a la gente, porque es muy festivo, aunque tiene una dificultad: Cuando un señor quiera conquistar a una pareja, no lo va a hacer con esa música, lo hará con una canción romántica”, continuó.

Pero es de sabios cambiar de opinión, pues luego de ser reconocido por los Premios Billboard Latin Music Awards 2020, pudo convivir con Maluma.

“Es un encanto de persona, platicamos muy a gusto, nos tomamos muchas fotografías, creo que es un señor encantador y que tiene música muy bonita. Yo soy muy admirador de lo primero que hizo, cuando se me sale un poquito de marco es cuando las letras son un poquito audaces, que la gente mayor no está acostumbrada a eso, yo creo que, si quisiera hacer algo con él, habría que preguntarle primero si él quiere hacer algo conmigo”, externó.

Maluma, de hecho, lamentó profundamente la muerte de Armando Manzanero por Covid-19, y compartió un video en sus redes sociales, en el que inmortaliza el momento en que lo conoció en la ceremonia de los Premios Billboard Latin Music 2020.

“Me quedo con este recuerdo para siempre. QEPD Maestro. Hoy murió una de mis mayores inspiraciones. Saludos a sus familiares y los acompaño desde la distancia”, escribió el intérprete colombiano.

Una de sus recientes colaboraciones musicales fue con Sebastián Yatra, con quien incluso compartió un video en sus redes sociales.