“Nadie pidió un análisis de drogas”: Colate a Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, rompió el silencio luego de que diversos medios de comunicación dieran a conocer que Paulina Rubio se había sometido a una prueba de drogas y saliera positivo a consumo de marihuana.

Asegurando que su propósito nunca ha sido hablar o señalar las adicciones de “La Chica Dorada”, el ex de la cantante explicó: “Mi intención fue digamos de no entender por qué está haciendo esto, digamos que nadie le ha pedido que se haga un análisis de drogas, nosotros no hemos (solicitado), yo no he pedido, nunca he hablado de eso, es más, únicamente la he defendido con el tema del famoso video, o sea, que la verdad que me ha parecido una de las muchas razones por las que he dicho que la audiencia fue absurda, pero también me ha parecido poco inteligente”.

De la misma manera, Vallejo-Nágera dijo en entrevista para el programa Sale el Sol que no tiene la intención de quitarle la custodia completa de su hijo Andrea Nicolás a Paulina Rubio.

“Yo nunca le estoy pidiendo la custodia y como he explicado muchas veces, he sacrificado mucho de mi vida profesional, de mi vida personal, he sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca, y así voy a seguir, no es mi intención separar a mi hijo de su madre, lo que sí quiero es cambiar algunas cuestiones para que mi hijo esté mejor”, detalló.

Sin embargo, Colate no perdió la oportunidad de arremeter contra Susana Dosamantes, madre de Pau Rubio. “Creo que la señora Susana, por el momento de la vida y por su edad, tendría que dedicarse a hacer otro tipo de comentarios, cuando además creo que no debería opinar mucho porque estoy seguro que, si ella hubiera hecho un buen trabajo cuando lo tuvo que hacer, no estaríamos hoy en día lidiando con los problemas que lidiamos”.

Finalmente, aclaró que contrario a lo que se dice, él no ha firmado ningún contrato y por eso puede brindar cualquier tipo de entrevista. “Yo puedo dar entrevistas porque es un derecho que tenemos todos, no tengo absolutamente ningún contrato de confidencialidad ni nada”.

Será hasta el próximo 22 de julio cuando se lleve a cabo la nueva audiencia y se determine si la cantante tendrá que practicarse una prueba psicológica; por su parte, Colate dijo estar dispuesto a colaborar y hacer lo que le pida el juez por el bien de su hijo.