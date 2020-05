Nacho Casano sufrió crisis de ansiedad que le complicó el Covid-19

Luego de confirmar que dio positivo a coronavirus, Nacho Casano sufrió una crisis de ansiedad provocada por la presión social que ha recibido a través de redes sociales al no acatar el aislamiento, este hecho lo obligó a recurrir al suministro de oxígeno y cancelar las entrevistas telefónicas que había estado otorgando para hablar sobre su estado de salud.

Tras la complicación, hoy, el doctor Jesús Galeana, quien fue su compañero durante la entrega de despensas a comunidades vulnerables en la que ambos se contagiaron de Covid-19, contó a EL UNIVERSAL sobre la situación en la que se encuentran.

"Él es una figura pública y a través de las redes sociales estamos viviendo mucha agresión de las personas, entonces a Nacho le dio ansiedad, al estar expuesto a eso y ponerse un poquito nervioso y la desesperación, tuvieron que hacerle otra revisión y el médico le recomendó reposo absoluto con oxígeno, no porque le faltara el aire como tal, sino por la misma ansiedad, para que pudiera estabilizar su función respiratoria, estar más tranquilo, porque entramos a redes sociales y todo es insulto y agresión", cuenta Galeana.

Aproximadamente un mes estuvieron en el Estado de Guerrero apoyando con alimento y atención médica en zonas de escasos recursos, donde los habitantes viven del turismo que fue suspendido debido a la pandemia.

Entrega de despensas, ropa, medicamentos y hasta jornadas de salud fueron algunas de las actividades que realizaban tanto el galeno como el actor, acatando medidas de seguridad, sin embargo, al parecer no fueron suficientes. El 26 de abril comenzaron los síntomas sobre todo para Nacho, quien ha presentado más complicaciones.

"A partir de que empezó la sintomatología decidimos parar, los primeros días pensamos que era por la labor, que la fatiga se debía a que eran temperaturas muy altas, comunidades muy complicadas, pero a partir de ese momento no acudimos a ninguna entrega de despensas hasta que el médico nos revisó", asegura el doctor.

"Nosotros sabíamos que nos estábamos exponiendo y teníamos cubre bocas, guantes pero en estas cuestiones mucha gente se acerca y de repente es tanto el agradecimiento que se les olvida lo de la contingencia y te abrazaban y lloraban en tus brazos, uno no se puede negar", agrega.

A la fecha, Casano ya dejó de usar el oxígeno y se encuentra estable, mucho de eso ha dependido de un tratamiento que la actriz Verónica Del Castillo les regaló a ambos. Se trata de un medicamento hecho a base de cloruro de sodio que propuso el doctor Andreas Kalckler, un científico suizo, para tratar el Covid-19.

"Verónica es amiga mía y nos mandó el medicamento, sí es con cloruro de sodio, son unas gotitas aplicadas a un vasito de agua y lo que hace es alcalinizar tu cuerpo; a partir de que ella nos mandó este medicamento tuvimos mucha mejora energética", afirmó Jesús Galeana.

Actualmente su labor con la Fundación Lazos de amor la siguen coordinando desde sus hogares. Por su lado, el actor de "Médicos, línea de vida" grabó un video antes de la crisis de ansiedad, en el que describió su experiencia y compartió su sentir ante las circunstancias.

"Esos días fueron muy complicados no sólo físicamente, el hecho de no poder levantarme de la cama prácticamente, sino anímicamente, el hecho de no saber qué iba a pasar, cómo iba a evolucionar y qué iba a pasar conmigo, con mi salud, con mi vida y también por eso no hice ningún comentario ni nada en redes sociales porque he visto también como la gente trata a los médicos por el hecho de estar expuestos a una enfermedad, yo sé que me expuse voluntariamente y soy consciente y responsable de eso", dijo Casano.