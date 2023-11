Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel y se lanza de nuevo contra Aracely Arámbula

Ciudad de México.- El tema de Aracely Arámbula y Luis Miguel volvió a ser discusión en el programa "La mesa caliente" debido a las recientes declaraciones de la actriz mexicana sobre la ausencia de sus hijos en la boda de su hermana Michelle Salas.

A pesar de los rumores de que Arámbula había contactado a la producción de Telemundo para evitar que Myrka Dellanos defendiera al cantante, la periodista reiteró su apoyo a Luis Miguel con respecto a las declaraciones de Arámbula.

Verónica Bastos, conductora del programa, compartió la perspectiva de Aracely: "Platicando con Aracely me decía que la convivencia entre Miguel y Danielito con Michelle no es frecuente, entonces es muy difícil para una mamá decir ‘váyanse hasta Italia ustedes dos solitos o de alguna manera sin mí, que están acostumbrados’”.

Myrka busca soluciones para hijos de Luis Miguel

Sin embargo, Myrka intervino: “Pero pueden ir con su mamá en el avión”, destacando que Aracely también contribuye a la falta de convivencia de los niños con el cantante:

“Mi mamá hacía eso para que yo viera a mi papá. Ella viajaba conmigo hasta la ciudad donde estaba mi padre y entonces ella se quedaba en un hotel, me dejaba que mi padre me recogiera, pasaba el tiempo con él y luego ella me recogía de nuevo y me devolvían y ella no tenía que estar en el evento o en el lugar, solo lo digo porque son cosas que hacen también las mamás para que esos niños puedan pasar el tiempo”.

Verónica puntualizó: “Pero si los niños no quieren Myrka”, a lo que Dellanos replicó: “O sea, tú crees que los niños no quieren estar con su papá”.

“No, no creo eso, creo que el primer encuentro con su padre no puede ser en una boda”, dijo Bastos. “Por supuesto”, recalcó Myrka. “Tiene que haber un encuentro previo, una convivencia previa y luego que viniera la boda vamos todos… Incluso hasta él se los podía llevar porque salió de aquí de Miami para la boda”, expuso Bastos.

Importante que menores convivan con su papá

Finalmente, Myrka señaló que decidió abordar el tema previamente porque considera que es “importante” que los niños convivan con su padre, “y obvio con su madre, que es una buena mamá”.

“Qué lindo sería que uno pudiera limar las asperezas para que esos niños puedan eventualmente ir en familia”, concluyó.

