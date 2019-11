My Chemical Romance: ¿Por qué se habían separado?

ESTADOS UNIDOS.- My Chemical Romance está de regreso después de haber anunciado su retiro de los escenarios a mediados de marzo del 2013. Fueron 6 años en los que los fanáticos tenían la incertidumbre de si algún día los volverían a ver juntos.

La banda fue una de las más influyentes en cuánto al género emo y del rock alternativo.

El 22 de marzo de 2013 luego de haber lanzado su último álbum, la banda dio a conocer a través de un comunicado oficial que se separaban. Después, Gerard Way fue, el vocalista de la banda, fue entrevistado en varias ocasiones para dar razones de por qué habían tomado dicha decisión.

El cantante aclaró que debido al creciente desarrollo y la fama que habían logrado obtener como banda, se había generado cierta tensión entre los miembros y que durante los últimos proyectos tales conflictos estaban impidiendo el crecimiento de la banda.

#Espectáculos



Gracias al apoyo de sus fans, #MyChemicalRomance abrirá nuevas fechas en Japón, Australia y Nueva Zelanda. https://t.co/H9dqonybkc — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) November 7, 2019

“Ya no era divertido”, señaló. En una entrevista más añadió que otras de las razones fue su propia condición debido a que había recaído en el alcohol, además de que tenía una situación familiar bastante complicada con su hija.

''Recaí, no en las drogas, sino en el alcohol. Me automediqué de nuevo para poder seguir, y olvidé el mal que me hizo. Me llevó a un lugar oscuro de nuevo, pero no había más en juego en esta ocasión. Empecé a enfrentar la hipotética realidad de una hija sin padre. Me lo empecé a tomar en serio, pensando: ‘yo quiero que ella tenga un papá. Alguien que está presente. Porque de una u otra forma – ya sea por muerte o por enfermedad- va a estar sin padre si sigo con esto'', declaró.

Fue precisamente por eso que Gerard Way prefirió elegir su vida personal y su recuperación que continuar con la famosa banda.

No obstante, los integrantes estuvieron activos todos estos años en distintos sectores. Gerard con historietas e incluso un proyecto que llegaría a Netflix y Frank Iero formó su propia banda llamada The Future Violents la cual está ganando bastante apogeo y popularidad.

Ahora, la realidad es que la banda está de regreso y sus fanáticos están contentos con la noticia, tal fue así que los boletos se agotaron en cuestión de minutos.