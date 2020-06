“Muy agradable persona” Patricio Borghetti habla de trabajar con Vanessa Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Vanessa Guzmán sigue en el ojo del huracán luego de que Cynthia Klitbo arremetiera en su contra asegurando que es la persona más despreciable con la que ha trabajado.

Después Violeta Isfel y Julissa confirmaron la versión de Klitbo, pero Patricio Borghetti habló de su experiencia al trabajar con Vanessa y dio opiniones completamente diferentes a las que ya han dado otros.

Pato también formó parte de la novela “Atrévete a Soñar”, al lado de Danna Paola, Isfel Klitbo y Guzmán, por lo que quiso compartir su experiencia en dicho proyecto.

“Ya saben que soy muy diplomático, pero sí es cierto que hubo situaciones fuera de lo normal, Cynthia es mi amiga, ella está un poco enojada, yo estoy más tranquilo, yo no me lo tomo tan personal. Pero sí hubo situaciones fuera de lo normal como, por ejemplo, íbamos a grabar a una locación y ella llegaba con guardaespaldas a un lugar donde solo estábamos los actores y no había la necesidad”, mencionó.

El conductor aseguró que hubieron otras situaciones que pudieron considerarse extrañas durante las grabaciones de la telenovela.

“Sí es algo fuera de lo normal que un compañero de una novela nunca coma con el elenco, cuando es ‘corte, a comer’, hay un catering donde todos se sientan y compartimos y ella comía sola en su camerino, lo que no es nada común”, agregó.

El también actor aseguró que a él le parece que Vanessa es una buena persona y la aprecia mucho.

“A Vanessa la conozco de muchos años y, quizás en esa novela, a mí me parece que la relación que ella tenía en ese momento le afectó negativamente, porque yo la conozco y es una hermosa y muy agradable persona”, finalizó.

Con información de Tv Notas.