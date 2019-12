Murió Shelley Morrison, actriz de 'Will & Grace', a los 83 años

Cd. de México.-Shelley Morrison, quien interpretó a Rosario Salazar en Will & Grace de 1999-2006 falleció a los 83 años, debido a una insuficiencia cardiaca, reportó Variety.



De acuerdo con Lori DeWaal, publicista de la actriz, Morrison murió en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, California.



Sean Hayes, quien interpretó a Jack McFarland en Will & Grace, dedicó un mensaje a la fallecida artista.



Ella era absolutamente hilarante y tenía el corazón más grande", escribió. "Ella era parte de nuestra familia Will and Grace y la vamos a extrañar mucho. Mi corazón está con su esposo, Walter y toda su familia".



Debra Messing también rindió homenaje a Morrison en Instagram.



"Qué pérdida. Shelley tuvo una carrera que abarcó décadas, pero siempre será nuestra querida Rosie".



Antes de su aparición en Will & Grace, Morrison era conocida por interpretar a la hermana Sixto en The Flying Nun junto a Sally Field a finales de los 60 y principios de los 70.



También tuvo muchos créditos como actriz invitada, incluyendo papeles en The Partridge Family, Three's A Crowd, My Favourite Martian, Laredo, Gunsmoke y General Hospital.



También compartió créditos con Salma Hayek y Matthew Perry en la comedia romántica Fools Rush In (1997).