Murió Bob Penny, actor de"Forrest Gump" a sus 87 años

Tijuana, Baja California.- Reportan el lamentable fallecimiento del actor y poeta, Bob Penny a sus 87 años.

La noticia se difundió a través del portal del servicio funerario Laughlin ubicado en Huntsville, Alabama, los hechos ocurrieron el pasado 25 de diciembre, sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa de fallecimiento.

El también profesor es recordado por sus actuaciones en la película "Forrest Gump" (1994) o "Sweet Home Alabama" (2002).

Así también formó parte del elenco en "In the Heat of the Night" (1990), "Mississippi Burning" (1988) y "My cousin Vinny" (1992).