''Mulan'' abandona estreno en cines y se traslada a Disney+

ESTADOS UNIDOS.- Después de un par de cambios de fechas debido a la pandemia por Covid-19, Disney se ha decidido por estrenar ‘’Mulan’’ en Disney+ el 4 de septiembre por un precio de alquiler premium.

Según información de Variety, "Mulan" no vendrá con una suscripción al servicio, los consumidores en los EE. UU. Y otros territorios deberán pagar $29.99 dólares además de la tarifa de suscripción mensual del servicio de transmisión. En los mercados donde Disney Plus no está disponible, como México, "Mulan" sí llegará a los cines.

Por ahora, el CEO de Disney, Bob Chapek, dice que el gran movimiento de "Mulan" fue necesario durante la pandemia y no refleja un nuevo modelo de negocios para la compañía.

"Estamos viendo a" Mulan "como algo único en lugar de decir que hay un nuevo modelo de ventana comercial que estamos viendo", dijo Chapek el martes en la llamada de ganancias de la compañía.

Disney ha archivado varios títulos animados desde que la pandemia cerró los cines. Pero eso no significa que todos serán desviados a Disney Plus antes de aparecer en la pantalla grande. Chapek dijo que Disney quiere "aprender de ello y ver el número real de transacciones".

La medida enfatiza aún más la mayor dependencia del estudio en Disney Plus en un momento en que la pandemia ha paralizado la mayoría de sus negocios, desde parques temáticos y cruceros hasta cines y tiendas minoristas. Los ejecutivos de Disney dicen que la investigación sugiere que traer un lanzamiento de alto perfil como "Mulan" "actuará como un estímulo bastante grande para inscribirse en Disney Plus".

Chapek agregó que les da la oportunidad de "recuperar parte de nuestra inversión original" en "Mulan". La producción de la película costó $ 200 millones y muchos millones más para comercializar y promocionar a escala mundial.

Originalmente programado para abrir el 27 de marzo, "Mulan" estaba destinado a ser uno de los principales estrenos teatrales de Disney para el año. El estudio organizó un lujoso estreno de alfombra roja en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 9 de marzo. Pero solo tres días después, la cascada de cierres de la industria causada por la pandemia COVID-19 obligó a Disney a posponer el lanzamiento de "Mulan". Se retrasó varias veces antes de que Disney lo eliminara indefinidamente de su calendario de lanzamientos la semana pasada.