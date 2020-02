Mujer denuncia a viudo de Edith González por llamarla gorda y discapacitada

Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, fue acusado por una joven de 25 años por llamarla gorda y discapacitada, luego de que ésta se reunió con él para tener una sesión de fotos.

La afectada, Daniela Baica, declaró a TvNotas lo sucedido, lo que al parecer inició como algo bueno y terminó siendo algo lamentable.

“Conocí al señor Lorenzo a principios de diciembre pasado en una subasta de pinturas que a la vez fue un homenaje a su fallecida esposa. Fue un evento de noche y había mucha gente. Aunque platicamos por unos minutos, yo creo que el señor no me vio bien y no se dio cuenta de que yo no era perfecta”, comentó.

Daniela, platicó que en el lugar intercambió teléfonos celulares con Lorenzo para comunicarse y a los días ella realizó un viaje a Europa y decidió mandarle mensajes al señor.

“Para pedirle que cuando volviera a México me hiciera unas fotos. Pensé en él porque me daba confianza debido a que Edith González siempre hablaba maravillas de él”, afirmó.

Baica le mencionó a Lazo que hacía unos años ella modelaba y que deseaba realizarse una sesión fotográfica, por lo que él accedió y cuando se quedaron de ver para hacer la sesión, Lazo reaccionó de mala manera.

Fue horrible. Llegué a un hotel en Polanco que él escogió y, al verme, me dijo que mejor fuéramos a la cafetería. En cuanto nos sentamos me dijo: ‘No sé si hacerte las fotos porque me das asco, mucho asco, eres muy gorda’”.

La joven insiste que Lorenzo le dijo que ella le provocaba asco: “Eres una discapacitada y para mí eso es muy asqueroso... La gente que no es perfecta es una basura”.

Además, Daniela decidió hacer una denuncia al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ya que considera que todo esto sucedió por su discapacidad.

Cabe destacar que Baica padece de discapacidad motriz, lo que provoca que al caminar arrastre una pierna.

Con información de TvNotas.