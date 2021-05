Mujer asegura que Ben Affleck la contactó en Instagram después de rechazarlo en una aplicación de citas

CIUDAD DE MÉXICO.- Una actriz y comediante aseguró que Ben Affleck la había contactado en Instagram, insistiendo en hablar con ella, luego de que lo rechazó en una aplicación de citas, publicó E! News.

Fue a través de su cuenta de TikTok que Nivine Jay subió un video en el que reveló que en la aplicación de citas “Raya”, se había topado con un hombre que le aseguraba que era Ben Affleck, pero pensó que era un impostor y lo rechazó.

Posteriormente, el exmarido de Jennifer Garner la habría contactado por Instagram y le envió un video en la que aparece su cara y le dice que sí era el verdadero Ben Affleck, que si por qué lo había rechazado.

A raíz de ello, el actor, de 48 años de edad, recibió algunos comentarios negativos en las redes sociales, ya que los internautas entendieron como que el actor la estaba acechando o acosando, por lo que le llamaron, entre otras cosas, “asqueroso”.



Aclara la situación

Apenada por la situación, Nivine, de quien se descubrió que es actriz y comediante, declaró a E! News que en ningún momento trató de burlarse de Affleck, sino que se estaba burlando de sí misma por haberlo rechazado y no creerle que era él.

Veo muchos comentarios llamándolo un asqueroso y no creo que eso sea justo. No me estaba burlando de él en el video. Me estaba burlando de mí mismo por pensar que era un pez gato y se suponía que era divertido”, dijo.