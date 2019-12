Muestran Ed Sheeran y su esposa detalles de su intimidad en video

Con una fortuna de mas de 200 millones de dólares y superando en ganancias durante el 2019 a su compatriota Adele , Ed Sheeran finalmente reveló detalles de su vida privada, la cual había mantenido bastante alejada de los medios desde su boda secreta realizada en enero y a la que asistieron solo 40 invitados, dentro de los que no se encontró ninguna persona famosa, ni extremadamente adinerada, ni parte de la realeza.

Ahora el cantante británico compartió a través del vídeo musical "Put It All on Me”, como es la relación con su esposa, Cherry Seabor, con quien vivió un fugaz amor de juventud y con quien se reencontraría en el 2015 para no separarse más, llegando juntos al altar 4 años después.

En el vídeo, la pareja aparece dentro de un departamento de Londres disfrutando de su compañía entre risas, besos y abrazos, semejando un día normal fuera de los reflectores . En diferentes momentos de la grabación, también aparecen pequeñas pistas de como sucedió todo el proceso de conocerse, enamorarse y tomar la decisión de contraer nupcias.

Uno de los icónicos momentos, fue el del beso que se dieron en un castillo, mismo que más tarde se convertiría en la inspiración de varios de sus temas.

Hasta el momento el vídeo ya ha alcanzado más de 6 millones de reproducciones a tan solo pocas horas de haberse dado a conocer.