Muestra fotógrafo agresiones que recibió por parte de Livia Brito y su novio

Ciudad de México.- Luego de que Livia Brito y su novio Mariano Martínez fueran acusados de agredir a un paparazzi que los captó en Cancún y que la actriz desmintiera esta información asegurando que las imágenes no eran recientes, ahora es Ernesto Zepeda, fotógrafo agraviado, quien narra su versión de los hechos.

Con el rostro visiblemente dañado por los golpes recibidos, Zepeda relató en entrevista para el programa Sale el Sol la mala experiencia que vivió tras captar a Brito y su pareja en la playa, asegurando que además de los golpes, también le quitaron sus pertenencias.

“(Livia) llegó inmediatamente a gritarme… ‘ya estoy harta de que me estén buscando’, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteó llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera”, contó.

Por otra parte, trascendió que el fotógrafo ya entabló una demanda en contra de la actriz cubana y su pareja, quien de acuerdo a diversos medios es un entrenador y asesor nutricional de origen venezolano.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Livia tiene problemas con los paparazzi, pues hace algunos años estalló en contra de ellos a través de su cuenta de Twitter expresando: “Los paparazzis nos persiguen como si fuéramos animales de caza. Nuestra vida profesional es un entretenimiento, nuestra vida privada no lo es”.

Video: