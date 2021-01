Muestra Fabiola Campomanes lesiones en su rostro

CIUDAD DE MÉXICO.- Fabiola Campomanes no la está pasando nada bien, la actriz compartió con sus seguidores en redes sociales la mala experiencia que le dejó una obsesión que tiene desde hace años.

Con el rostro lavado y sin filtros, Campomanes mostró en un video las lesiones en su rostro tras someterse a varios tratamientos para quitarse las manchas.

"Mi piel está muy tratada, yo creo que ya no aguantó y se empezó a abrir, confío en que obviamente van a sanar, van a cicatrizar, van a estar bien", comenta en el video en el que visiblemente sensible hace un llamado a sus fans para no obsesionarse con esos "defectos" que no nos gustan de nuestro cuerpo.

"Lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo, de entender que no es bueno obsesionarse con nada, es una tontería real, hay que aceptar los cambios, porque todo cambia, eso es una constante en nuestras vidas, si no lo entendemos vamos a sufrir mucho", expresó en medio de lágrimas que no pudo evitar derramar mientras reflexionaba.

Portando bata de baño, la actriz expresó que lo más importante de todo no es la apariencia que a veces se añora sea perfecta, sino lo que se logra hacer sentir al otro, lo que no se ve.

"A veces está divertidísimo utilizar los filtros y ver esas pieles perfectas, pero la perfección no existe, no es real, la realidad de las cosas es que vamos a cambiar todos, nuestro físico se modificará y hay que fluir con eso. Confiemos en lo que es real, la energía que somos, en lo que hacemos sentir a las personas, eso es increíble, eso es más lindo, porque no se ve, se siente".

La actriz aconsejó sí cuidar el cuerpo por cuestiones de salud, pero sin que esto signifique obsesionarse con ello.