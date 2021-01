Muestra Andrés García su testamento y aclara malentendido con Roberto Palazuelos

Ciudad de México.-Andrés García presentó ante las cámaras del programa Hoy su testamento, el cual fue realizado en la notaría 18 de Acapulco, para aclarar cómo es que decidió que se repartirán sus bienes cuando fallezca.

Luego de que Roberto Palazuelos asegurara que él sería el heredero mayoritario de la fortuna que dejará Don Andrés, es el actor dominicano quien ha desmentido estas declaraciones, explicando que sus beneficiarios son su esposa Margarita Portillo, su hermana Rosa María García, Roberto Palazuelos, sus hijos Andrés y Leonardo García, y la madre de ellos, Sandra Vale.

“Yo creo que le han interpretado mal las palabras a Roberto Palazuelos, que es un gran amigo, es como un hijo, es un hijo prácticamente. El 20% a Rosita, el 20% a Margarita, 20% Beto. Ahora le dije (a Palazuelos) ‘tú vas a tener que lidiar con la administración y la repartición del otro 40%’, está dividido entre Andresito, Leonardo y la mamá de ellos. Yo creo que ahí es donde se confundió Beto, le digo ‘tú vas a tener’ porque, aunque hace más de 40 años que ya no estamos casados, y he tenido 4 matrimonios. o no sé cuántos después de ella, como no tiene quién la ayude, entonces le dije ‘vas a tener qué administrar tú, y hacer que cumplan Andresito y Leonardo, de en lugar de darles un 20%, les doy un 15%, y le quito un 5% a cada uno, para que le quede un 10% a su mamá’”, manifestó.

Y para dejar más claro su deseo, García añadió: “O alguien ha malinterpretado eso que le heredo el 60% o más del 50%, no, él tiene un 20% igual que los demás, pero yo le encargo a él la responsabilidad de que él se encargue de que le repartan a los demás”.

Finalmente, el actor y productor volvió a recalcar que a pesar de querer mucho a su hija Andrea, él respeta que se haya alejado de su familia, incluso de su madre, a quien no ve desde hace 20 años, por lo que mantiene su postura de no considerarla en su testamento.

