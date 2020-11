Muertes de Lucy Tovar y Magda Rodríguez conmueven a Morris Gilbert

"Era como una hormiguita muy trabajadora", así recuerda el productor de teatro Morris Gilbert a Lucy Tovar. Expresa sentirse muy triste por el fallecimiento de su gran amiga y de Magda Rodríguez, a quien el destino lo llevó a conocer a la abuela materna de la productora cuando iniciaba su carrera.

"Lucy siempre fue una persona muy movida y muy inquieta, tomando iniciativas y a no quedarse quieta en la vida. Siempre estuvo buscando caminos, era como una hormiguita muy trabajadora con iniciativas siempre para salir adelante en la vida y en su carrera", comenta el productor a EL UNIVERSAL.

Aprender a valorar la vida, dice Gilbert, es la gran enseñanza que está dejando este año, en donde además de los decesos por la pandemia, han muerto numerosos amigos y familiares de otros males.

"Nosotros perdimos recientemente a Juan Navarro, mi corazón aun no deja de llorar y no lo hará por mucho tiempo, ahora Lucy... y Magda. Estoy muy conmovido con lo que está pasando, esas frases que usamos de ‘no somos nada’, qué ciertas son, de verdad no somos nada y lo único que debemos de aprender es a valorar la vida y a valorar cada segundo que estamos acá, porque ya no se sabe. Lamento muchísimo la muerte de Lucy", expresó.

Al final todos son una gran familia, dice el productor, porque en algún momento de sus vidas cruzaron su camino en el trabajo o en otras circunstancias, como sucedió con Magda Rodríguez.

"Yo cuando debuté en el teatro en 1975 fue en una obra en donde aparecía una maravillosa actriz de carácter: Ada Carrasco, que era la abuela de Magda. Yo ahí debuté en el teatro trabajando con su abuela materna, que fue muy importante para mí, era muy cariñosa. Yo era un chamaquito, me daba consejos, me apapachaba y me acogió en sus alas de alguna manera, imagínate como siento ahora, finalmente todo queda en familia", recuerda.

"Justo estaba reflexionando, porque cuando se habla de la familia teatral del gremio, pareciera a veces que es una cuestión vacía, pero en realidad tiene mucho contexto. Yo conocí a Lucy siento que de toda la vida, pero hubo unos momentos en donde tuvimos muchísimo contacto, por razones profesionales, personales, había un afecto y de pronto dices, ‘cómo, qué está pasando’, es muy doloroso y muy sorprendente y en estos tiempos que estamos viviendo, bueno conmuevo muchísimo y dar mucho pesar", ahonda.

Tanto la actriz Lucy Tovar, de 68 años de edad, como la productora de televisión Magda Rodríguez fallecieron este fin de semana.