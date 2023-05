Muerte de perro bulldog causa enojo en redes: grupo La Factoría asegura no tener relación en el caso

Tijuana, Baja California.- Un perro bulldog murió a causa de ahorcamiento con una soga en Puebla y el video se viralizó en redes sociales.

Algunos internautas señalaron que los presuntos dueños de la mascota eran los miembros del grupo La Factoría.

‼️MATA A BULLDOG AHORCADO EN LA AZOTEA DE SU VIVIENDA #PUEBLA‼️



Ocurrió en Parque Yucatán y circuito Valladolid de Lomas de Angelópolis. el propietario lo dejó amarrado casi colgando por lo que murió a los pocos minutos. El responsable no ha sido detenido pic.twitter.com/WyOJ0oNCBq— FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) May 1, 2023

Sin embargo, los artistas se deslindaron de esta problemática al asegurar que vivían en Colombia desde tiempo atrás:

“A través de este comunicado expresamos que no tenemos ningún vínculo con los hechos acontecidos en México, con la mascota que desafortunadamente falleció. No pisamos territorio mexicano desde hace muchos años. La Factoría, grupo musical representada a través de esta cuenta tiene centro operaciones y residencia en Colombia. La noticia que corre por las redes sociales relacionada con maltrato animal de parte de integrantes de La Factoría no guarda ninguna relación con esta cuenta y nuestra agrupación. No vivimos en México. Lamentamos los hechos ocurridos, nos sensibilizamos ante desafortunada tragedia”.